Турция стягивает бронетехнику на границу с Сирией

В приграничную провинцию Газиантеп уже прибыла колонна бронетранспортеров и военных автомобилей.

Турецкие военные начали усиливать подразделения на границе с Сирией. Об этом сообщает Анадолу в среду, 19 декабря.

Отмечается, что в приграничную турецкую провинцию Газиантеп прибыла колонна бронетранспортеров и военных автомобилей.

Военная техника, переброшенная на границу из разных воинских частей Турции, с соблюдением усиленных мер безопасности выехала в сторону Хатая – южного региона на границе с Сирией.

На прошлой неделе президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил о скором начале военной операции против сирийских курдов – к востоку от реки Евфрат на севере Сирии.

Через несколько дней Эрдоган заявил, что получил от президента США Дональда Трампа одобрение новой турецкой военной операции в Сирии.

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