Трамп отдал приказ о полном выводе войск США из Сирии
Президент Соединенных штатов Америки Дональд Трамп отдал приказ о полном выводе американских войск из Сирии.
Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на официального представителя в Вашингтоне, передает РБК-Украина.
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Сообщается, что Сирию покинут более 2 тысяч американских военнослужащих, которые занимаются тренировкой местных формирований для борьбы с группировкой Исламское государство.
Также Трамп писал в Twitter, что США разгромили силы группировки Исламское государство в Сирии.
“Мы победили ИГ в Сирии, и это единственная причина, почему (США, - ред.) находятся там во время президентства Трампа“, - написал американский президент.
Как сообщалось 19 декабря, Турция стягивает бронетехнику на границу с Сирией.