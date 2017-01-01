Музей отвратительной еды открыли в Лос-Анджелесе

Организаторы отмечают, что их цель - убедить посетителей, что вкусным может быть даже то, что плохо выглядит.

Позетители заведения могут дигустировать "вкусняшки" со свсего мира скриншот

В Лос-Анджелесе (США) открыли музей отвратительной еды. Об этом сообщает телеканал 112 Украина. Читай также: Музеи Минкульта не смогли переписать все ценности в храмах УПЦ МП В экспозиции представлены блюда со всего мира. Цель организаторов - убедить посетителей, что вкусным может быть даже то, что плохо выглядит. Как сообщалось 3 сентября, пожар уничтожил 20 миллионов экспонатов Национального музея Бразилии.

Оксана