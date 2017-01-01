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Музей отвратительной еды открыли в Лос-Анджелесе

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Организаторы отмечают, что их цель - убедить посетителей, что вкусным может быть даже то, что плохо выглядит.
Позетители заведения могут дигустировать "вкусняшки" со свсего мира
Позетители заведения могут дигустировать "вкусняшки" со свсего мира
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В Лос-Анджелесе (США) открыли музей отвратительной еды.

Об этом сообщает телеканал 112 Украина.

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В экспозиции представлены блюда со всего мира. Цель организаторов - убедить посетителей, что вкусным может быть даже то, что плохо выглядит.

Как сообщалось 3 сентября, пожар уничтожил 20 миллионов экспонатов Национального музея Бразилии.

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Теги: музей, еда, США
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