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Минфин США ввел новые санкции против России

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Минфин США ввел санкции против 18 физических и четырех юридических лиц из РФ в связи с гибридной агрессией России против других стран.
Вашингтон регулярно усиливает санкции против Москвы
Вашингтон регулярно усиливает санкции против Москвы
Reuters (архивное фото)

Офис контроля за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США ввел санкции против 18 физических и четырех юридических лиц из России, чья деятельность была связана с гибридной агрессией РФ против других стран. Об этом говорится в официальном сообщении Минфина, распространенном в среду, 19 декабря, сообщает Укринформ.

"Министерство финансов вводит санкции против сотрудников российской разведки, задействованных в кибероперациях, препятствовании выборам 2016 года, а также в широком списке других пагубных действий", - заявил министр финансов США Стивен Мнучин.

Ранее спецпредставитель Госдепартамента по Украине Курт Волкер заявлял, что в ближайшее время США могут ввести новые санкции против России из-за инцидента в Керченском проливе.

Как известно, в ЕС не стали вводить новых антироссийских санкций из-за событий в Керченском проливе, ограничившись продление уже действующих.

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Теги: Россия-США, США, Минфин, активы, санкции, санкции против должностных лиц, санкции против России
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Источник: korrespondent.net

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