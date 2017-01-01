Минфин США ввел новые санкции против России

Минфин США ввел санкции против 18 физических и четырех юридических лиц из РФ в связи с гибридной агрессией России против других стран.

Офис контроля за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США ввел санкции против 18 физических и четырех юридических лиц из России, чья деятельность была связана с гибридной агрессией РФ против других стран. Об этом говорится в официальном сообщении Минфина, распространенном в среду, 19 декабря, сообщает Укринформ.

"Министерство финансов вводит санкции против сотрудников российской разведки, задействованных в кибероперациях, препятствовании выборам 2016 года, а также в широком списке других пагубных действий", - заявил министр финансов США Стивен Мнучин.

Ранее спецпредставитель Госдепартамента по Украине Курт Волкер заявлял, что в ближайшее время США могут ввести новые санкции против России из-за инцидента в Керченском проливе.

Как известно, в ЕС не стали вводить новых антироссийских санкций из-за событий в Керченском проливе, ограничившись продление уже действующих.

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