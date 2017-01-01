Власти Кубы отказались разрешать однополые браки

В тексте новой конституции страны отсутствует формулировка, допускающая однополые браки. Кубинское руководство заявило, что против нее высказались большинство граждан.

Гомосексуалы на Кубе долгое время подвергались гонениям и дискриминации dw.de

Кубинское руководство отказалось от намерения включить в текст новой конституции формулировку, допускающую заключение однополых браков. В новой версии документа не будет указано, кто именно имеет право заключать брак, сообщил секретарь Госсовета Кубы Омеро Акоста. По его словам, решение отказаться от параграфа о возможности однополых браков принято в связи с отрицательной реакцией граждан.

Первоначально в статье 68-й проекта конституции говорилось, что "брак является добровольно заключенным союзом между двумя людьми" без указания их пола. Однако в ходе всенародного обсуждения эта статья стала самой дискутируемой частью документа, сообщила Национальная ассамблея народной власти. Из 192 тысячи граждан, высказавшихся по этой теме, около 158 тысяч потребовали сохранить формулировку, согласно которой брак является союзом между мужчиной и женщиной.

Гомосексуалы на Кубе долгое время подвергались гонениям и дискриминации. Фидель Кастро в 2010 году признал эти действия несправедливыми. Одна из ведущих защитниц прав ЛГБТ на Кубе - дочь бывшего кубинского лидера Рауля Кастро Мариэла, депутат парламента и глава Национального центра сексуального воспитания.

В июле однопалатный парламент Кубы начал процесс рассмотрения и утверждения новой конституции страны. Омеро Акоста, представляя депутатам проект документа, напомнил, что однополые браки легализованы более чем в 20 странах.

Парламент страны 22 июля единогласно одобрил проект, открывающий путь к дальнейшему развитию рыночной экономики и расширяющий права граждан. Документ не ставит целью построение коммунистического общества и легализует частную собственность. Затем проект конституции был вынесен на всенародное обсуждение, которое продолжалось до середины октября.

Измененный проект конституции будет 21 декабря вынесен на голосование в парламенте. 24 февраля пройдет конституционный референдум. Действующая конституция Кубы была принята при Фиделе Кастро в 1976 году.

Ранее Конституционный суд Эквадора расширил права однополых семей.

Источник: Русская служба DW

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