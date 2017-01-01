Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Лондон не согласен с заявлением Трампа о победе над "ИГИЛ"

Комментариев: 0
Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп отдал приказ о полном выводе американских войск из Сирии.
Министерство обороны Великобритании
Министерство обороны Великобритании
wikipedia

Заместитель министра обороны Великобритании Тобиас Эллвуд в среду выразил несогласие с заявлением президента США Дональда Трампа о полной победе над террористической группировкой "Исламское государство" в Сирии.

"Я абсолютно не согласен. Оно трансформировалось в другие формы экстремизма, а серьезная угроза остается", - написал Эллвуд в своем Twitter.

Ранее в среду Трамп заявил, что США разгромили силы группировки "ИГИЛ" в Сирии. "Мы победили ИГ в Сирии, и это единственная причина, почему (США) находятся там во время президентства Трампа", - написал он в Twitter.

Позднее Трамп отдал приказ о полном выводе американских войск из Сирии.

 

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Лондон, Сирия, Великобритания, министерство обороны, Конфликт в Сирии, ИГИЛ, Исламское государство, новости Сирии
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь