В Польше столкнулись три трамвая, есть пострадавшие

В наихудшей ситуации оказался машинист третьего трамвая, который врезался в два трамвая, которые стояли перед ним.

В Познани столкнулись три трамвая RMF24

В польском городе Познань в результате столкновения трех трамваев пострадали несколько человек. Инцидент произошел в среду, 19 декабря, сообщает RMF24.

По данным СМИ, в наихудшей ситуации оказался машинист третьего трамвая, который врезался в два трамвая, которые стояли перед ним. Спасателям долго не удавалось добраться до кабины, где он находится. Машиниста пытались вызволить с помощью специального оборудования.

Очевидцы сообщили о минимум семи пострадавших, которые в момент столкновения упали на пол. Как отмечается, люди не получили серьезных повреждений.

По данным СМИ, пострадавших может быть больше десятка, в том числе ребенок.

В Днепре трамвай сошел с рельсов

Ранее в Днепре на Старом мосту сошел с рельсов трамвай №9, ехавший в сторону правого берега.

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