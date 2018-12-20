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"Удар кинжала в спину": курды недовольны выводом войск США из Сирии

Комментариев: 2
Сирийские демократические силы, состоящие преимущественно из курдских формирований, назвали действия США "ударом кинжала в спину".
Курды осудили решение США о выводе войск из Сирии
Курды осудили решение США о выводе войск из Сирии

Вооруженная коалиция Силы демократической Сирии (СДС), костяк которой составляют курдские формирования, осудили решение США вывести войска из Сирии, сообщает Sky News Arabia.
 
Курды назвали действия американцев "ударом кинжала в спину".
 
Напомним, 19 декабря США объявили о новой фазе военной кампании в Сирии и выводе войск из страны. Американский президент Дональд Трамп заявил о выполнении военными США своей единственной задачи – победе над террористами "Исламского государства".
 
По некоторым данным, американский контингент в Сирии составляет порядка 2000 человек. Они работают в тесном контакте с Сирийскими демократическими силами, в число которых число входят курдские отряды самообороны YPG, которые Турция считает террористическими. 
 
США проводят военные операции в Сирии без согласия правительства государства. Сирийские власти неоднократно обращались в ООН с просьбой привлечь США к ответственности.

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Теги: США, курды, Конфликт в Сирии, новости Сирии
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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Антибес    20.12.2018, 01:23
Оценка:  -3
Антибес
Может не в спину,а чуть ниже спины?Да и не кинжалом вовсе.)))))))))))))
Kostos    20.12.2018, 01:49
Оценка:  +1
Kostos
Хе... Ты по этому делу знатный специалист... Тебе виднее
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