"Удар кинжала в спину": курды недовольны выводом войск США из Сирии
Сирийские демократические силы, состоящие преимущественно из курдских формирований, назвали действия США "ударом кинжала в спину".
Вооруженная коалиция Силы демократической Сирии (СДС), костяк которой составляют курдские формирования, осудили решение США вывести войска из Сирии, сообщает Sky News Arabia.
Курды назвали действия американцев "ударом кинжала в спину".
Напомним, 19 декабря США объявили о новой фазе военной кампании в Сирии и выводе войск из страны. Американский президент Дональд Трамп заявил о выполнении военными США своей единственной задачи – победе над террористами "Исламского государства".
По некоторым данным, американский контингент в Сирии составляет порядка 2000 человек. Они работают в тесном контакте с Сирийскими демократическими силами, в число которых число входят курдские отряды самообороны YPG, которые Турция считает террористическими.
США проводят военные операции в Сирии без согласия правительства государства. Сирийские власти неоднократно обращались в ООН с просьбой привлечь США к ответственности.
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