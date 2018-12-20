"Удар кинжала в спину": курды недовольны выводом войск США из Сирии

Сирийские демократические силы, состоящие преимущественно из курдских формирований, назвали действия США "ударом кинжала в спину".

Курды осудили решение США о выводе войск из Сирии



Вооруженная коалиция Силы демократической Сирии (СДС), костяк которой составляют курдские формирования, осудили решение США вывести войска из Сирии, сообщает

Вооруженная коалиция Силы демократической Сирии (СДС), костяк которой составляют курдские формирования, осудили решение США вывести войска из Сирии, сообщает Sky News Arabia

Курды назвали действия американцев "ударом кинжала в спину".



По некоторым данным, американский контингент в Сирии составляет порядка 2000 человек. Они работают в тесном контакте с Сирийскими демократическими силами, в число которых число входят курдские отряды самообороны YPG, которые Турция считает террористическими.

США проводят военные операции в Сирии без согласия правительства государства. Сирийские власти неоднократно обращались в ООН с просьбой привлечь США к ответственности.

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