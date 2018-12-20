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Богомолец уволена с должности советника президента

Комментариев: 1
Петр Порошенко подписал указ об увольнении нардепа с должности внештатного советника 19 декабря.
Ольга Богомолец
Ольга Богомолец
facebook.com/olgabogomolets

Президент Украины Петр Порошенко уволил Ольгу Богомолец с должности внештатного советника президента. Соответствующий указ №433/2018 глава государства подписал 19 декабря 2018 года .

"Уволить Богомолец Ольгу Владимировну с должности советника президента Украины (вне штата)", - говорится в документе.

Отметим, Богомолец является депутатом Верховной Рады от фракции БПП и возглавляет комитет Верховной Рады по вопросам здравоохранения.

Ранее она заявила, что будет баллотироваться в президенты Украины на выборах в 2019 году.

Напомним, в сентябре Богомолец обвинила правительство в медицинском геноциде.

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Теги: Порошенко, увольнение, советник президента, Ольга Богомолец, указ президента
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Антибес    20.12.2018, 02:05
Оценка:  -1
Антибес
Слишком громко и слишком часто критиковала своего бухого хозяина Педю.За это и поплатилась.Хорошо хоть что просто уволили а не обвинили в ношении миномёта и попытке взорвать Верховную Зраду.)))))))))))))
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