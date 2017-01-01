Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Лондон призвал продолжить борьбу коалиции с ИГ

Комментариев: 0
Даже без территории "Исламское государство" остается угрозой, подчеркнули в МИД Британии.
МИД Великобритании отреагировал на заявление Трампа о выводе войск из Сирии
МИД Великобритании отреагировал на заявление Трампа о выводе войск из Сирии
Reuters (архівне фото)
 
Министерство иностранных дел Великобритании заявило, что борьба с ИГ должна продолжаться, несмотря на то, что международная коалиция в Сирии добилась больших успехов. Об этом ведомство сообщило в среду, 19 декабря, в ответ на объявление президента США Дональда Трампа о выводе американских войск из Сирии, передает Интерфакс.
 
"Международная коалиция против ИГ добилась огромного прогресса. С начала военных операций коалиция и ее партнеры в Сирии и Ираке отбили большую часть территории, контролировавшейся ИГ, и в последние дни были достигнуты важные успехи в последнем районе Восточной Сирии, который оккупировало ИГ", - отмечается в заявлении Лондона.
 
При этом в ведомстве подчеркнули, что "многое еще предстоит сделать, и мы не должны упускать из виду угрозу, которую они (терроритсты) представляют". 
 
"Даже без территории ИГ останется угрозой", - говорится в сообщении.
 
Как отметили в британском МИД, США дали понять, что события в Сирии не означают окончания работы международной коалиции.
 
"Мы по-прежнему преданы международной коалиции и кампании по лишению ИГ территории и обеспечению окончательного поражения организации, и будем работать с нашими региональными партнерами в Сирии и за ее пределами", - следует из заявления.
 
Напомним, 19 декабря президент США заявил о победе над ИГ в Сирии и отдал приказ о полном выводе американских войск из страны.
 
Заместитель министра обороны Великобритании Тобиас Эллвуд выразил несогласие со словами Трампа о победе над ИГ и подчеркнул, что серьезная угроза остается.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: США, Британия, Терроризм, коалиция, Сирия, Великобритания, Конфликт в Сирии, ИГИЛ, Исламское государство
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь