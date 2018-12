Трамп назвал победу над ИГ исторической

Президент США Дональд Трамп заявил, что американским войскам пришло время возвращаться на родину, поскольку страна одержала историческую победу над террористами "Исламского государства" в Сирии. Соответствующее видеообращение американский лидер разместил в Twitter.

По его словам, за время операции в Сирии войска США по-настоящему подняли уровень боевых навыков, благодаря чему была достигнута победа над ИГ.

"Мы долго воевали в Сирии. Я президент уже почти два года, и мы по-настоящему подняли уровень (боевых действий), и мы победили ИГ. Мы их побили, побили очень сильно, забрали обратно территорию, и пришло время нашим войскам вернуться домой", - отметил Трамп.

Он также назвал американских военнослужащих "героями всего мира".

"Они воевали за нас, но они убили ИГ, которое вредит всему миру", - подчеркнул президент США.

After historic victories against ISIS, it’s time to bring our great young people home! pic.twitter.com/xoNjFzQFTp