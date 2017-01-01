Польша отзывает своего посла в Украине
Ян Пекло будет отстранен от должности посла в Украине с 31 января 2019 года согласно решению польского президента.
Президент Польши Анджей Дуда отзывает с должности действующего посла в Украине Яна Пекло.
Об этом говорится в постановлении польского лидера от 4 декабря 2018 года, которое было опубликовано в среду, 19 декабря в правительственном вестнике Польский монитор.
“На основании статьи 133 Конституции Польши от 2 апреля 1997 года отзываю с 31 января 2019 года господина Яна Пекло с должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Польши в Украине”, - говорится в документе.
Глава канцелярии президента Польши Кшиштоф Щерский заявил, что увольнение Пекло не связано с оценкой польско-украинских отношений, сообщает Польское радио.
"Планируется повышение ранга представительства Польши в Киеве; имею надежду, что украинская сторона быстро примет преемника и тогда это изменение будет плавным", - подчеркнул чиновник.
Напомним, Пекло был назначен послом Польши в Украине в 2016 году. До этого он возглавлял Фонд польско-украинского сотрудничества PAUCI в Варшаве.
Как сообщал Корреспондент.net, в сентябре этого года украино-польские отношения обострились из-за конфликта, связанного с вопросом эксгумации останков польских захоронений в Украине и восстановления уничтоженных украинских памятников в Польше.
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