Польша отзывает своего посла в Украине

Ян Пекло будет отстранен от должности посла в Украине с 31 января 2019 года согласно решению польского президента.

Президент Польши Анджей Дуда отзывает с должности действующего посла в Украине Яна Пекло.

Об этом говорится в постановлении польского лидера от 4 декабря 2018 года, которое было опубликовано в среду, 19 декабря в правительственном вестнике Польский монитор.

“На основании статьи 133 Конституции Польши от 2 апреля 1997 года отзываю с 31 января 2019 года господина Яна Пекло с должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Польши в Украине”, - говорится в документе.

Глава канцелярии президента Польши Кшиштоф Щерский заявил, что увольнение Пекло не связано с оценкой польско-украинских отношений, сообщает Польское радио "Планируется повышение ранга представительства Польши в Киеве; имею надежду, что украинская сторона быстро примет преемника и тогда это изменение будет плавным", - подчеркнул чиновник.

Корреспондент.net , в сентябре этого года Как сообщал, в сентябре этого года украино-польские отношения обострились из-за конфликта, связанного с вопросом эксгумации останков польских захоронений в Украине и восстановления уничтоженных украинских памятников в Польше.

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