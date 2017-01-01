Германия призвала РФ вернуть вывезенные ценности

В посольстве указали, что культурные объекты не должны использоваться в качестве компенсации за военные потери, сославшись на Гаагские правила ведения войны от 1907 года.

Самые известные объекты, которые Германия рассчитывает вернуть, - находки Генриха Шлимана и Эберсвальдский клад, а также тысячи уникальных золотых предметов и украшений, относящихся к IX веку до нашей эры.

В немецкой дипмиссии подчеркнули, что Берлин, в свою очередь, готов продолжать переговоры по возвращению российского наследия, находящегося на территории Германии.

При этом спецпредставитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой заявил, что никакого обмена культурными ценностями быть не может, пока между странами не налажен здоровый политический диалог.

Он также напомнил, что в России действует закон от 1998 года О ценностях, перемещенных в РФ в результате Второй мировой войны и ее последствий, согласно которому подавляющее большинство предметов искусства теперь считаются культурным наследием России и не могут быть вывезены или переданы другим странам.

Также, по словам Швыдкого, в свое время СССР вернул Германии более 1,6 миллиона единиц хранения художественных произведений.