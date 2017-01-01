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Сенат США принял временный бюджет

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Если до пятницы, 21 декабря, документ не попадет на подпись президенту страны, федеральные учреждения приостановят работу из-за отсутствия финансирования.
Здание Капитолия в Вашингтоне
Здание Капитолия в Вашингтоне
facebook.com/ukr.embassy.usa

Сенат США проголосовал за принятие временного бюджета до 8 февраля 2019 года. Об этом в четверг, 20 декабря, сообщило агентство Интерфакс.

Отмечается, что семинедельный временный бюджет был принят большинством голосов Сената. 

Теперь законопроект рассмотрят в Палате представителей США, а после он поступит на подпись президенту Дональду Трампу.

При этом бюджет не включает пять миллиардов долларов, затребованные Трампом на строительство стены на границе с Мексикой. Дебаты насчет данного вопроса продолжатся в новом созыве Конгресса в январе.
 
Ранее американский лидер заявлял, что не подпишет бюджет, в котором не будет денег на строительство стены, но затем его советники дали понять, что президент согласен на временный бюджет и дальнейшие обсуждения в Конгрессе.
 
Ранее сообщалось, что правительство США может прекратить работу уже 22 декабря, если Трамп и Республиканская партия не смогут договориться с демократами о выделении пяти миллиардов долларов на строительство стены с Мексикой.
 

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Теги: бюджет, США, Мексика, стена, Трамп, Дональд Трамп, Сенат США
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Источник: korrespondent.net

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