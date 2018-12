В США сенаторы призывают Трампа не выводить войска из Сирии

Группа американских сенаторов направила письмо в администрацию президента Дональда Трампа, в котором раскритиковала решение о выводе войск из Сирии. В четверг, 20 декабря, один из сенаторов-подписантов - Линдси Грэм опубликовал скан-копию письма в своем микроблоге Twitter.

Авторы письма заявляют, что сейчас вывод контингента из Сирии "преждевременен" и является "дорогостоящей ошибкой", которая не только угрожает безопасности США, но также "придает смелости" террористической группировке Исламское государство, президенту Сирии Башару Асаду, Ирану и России.

В документе говорится, что Иран и РФ используют конфликт в Сирии "в качестве сцены для усиления своего влияния в регионе". По словам сенаторов, "любой признак слабости, замеченный Ираном или Россией, приведет лишь к увеличению их присутствия в регионе и снижению доверия со стороны наших партнеров и союзников".

Сенаторы также призывают администрация Трампа "не повторить ошибки" своих предшественниц.

Примечательно, что большинство авторов документа - однопартийцы Трампа по Республиканской партии сенаторы Линдси Грэм, Том Коттон, Марко Рубио, Джони Эрнст, а также представитель Демократической партии Джинн Шейхин и беспартийный сенатор Ангус Кинг.

Члены Сената призывают главу государства пересмотреть решение о выводе войск, чтобы обеспечить сохранность стратегических интересов нашей нации.

Letter from @SenatorShaheen @marcorubio @SenTomCotton @SenAngusKing @SenJoniErnst and me to President Trump on withdrawal from Syria. pic.twitter.com/G035schXJu