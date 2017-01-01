Экипаж МКС на "дырявом" Союзе вернулся на Землю

Экипаж корабля Союз МС-09 приземлился юго-восточнее города Жезказган в Казахстане, к месту посадки отправились поисково-спасательные отряды.

На МКС остался экипаж из трех человек wikimedia.org

Спускаемый аппарат транспортного пилотируемого корабля Союз МС-09, в бытовом отсеке которого в августе было обнаружено просверленное отверстие, с российским космонавтом Сергеем Прокопьевым, астронавтами NASA Сериной Ауньон-Чэнселлор и ЕКА Александром Герстом, успешно приземлился в Казахстане. Об этом сообщает Интерфакс в четверг, 20 декабря.

"Есть посадка", – сообщил диктор трансляции в Центре управления полетами.

Экипаж приземлился юго-восточнее города Жезказган в Казахстане, к месту посадки отправились поисково-спасательные отряды, которые эвакуируют членов экипажа из аппарата.

Корабль отстыковался от МКС в 03:40 по Киеву, затем приступил к снижению, разделился на спускаемый аппарат и бытовой отсек, который сгорел в плотных слоях атмосферы.

Помимо космонавтов, в спускаемом аппарате находятся различные грузы, в основном, связанные с научной программой МКС, однако наибольший интерес представляют образцы герметика и микрометеоритной защиты бытового отсека Союза, привезенные на Землю Прокопьевым.

Напомним, в ночь на 30 августа на МКС обнаружили утечку воздуха. Экипаж проверил все отсеки и нашел отверстие в космическом корабле Союз МС-09. Оно располагалось в бытовом отсеке, а не в спускаемом аппарате, поэтому не угрожает возвращению космического корабля на Землю.

Позднее российские космонавты ввели в обнаруженные отверстия герметик и закрыли их заплатками. Затем при помощи ультразвука подтвердили отсутствие утечки воздуха. Теперь специалисты пытаются установить причины появления отверстия в корпусе корабля.

Сейчас на МКС продолжает работу экипаж экспедиции МКС-59 в составе командира космонавта Роскосмоса Олега Кононенко, астронавтов из США и Канады Энн Макклейн и Давида Сен-Жака. Они проработают на станции втроем до 1 марта 2019 года, когда к ним присоединится следующий экипаж в составе россиянина Алексея Овчинина, американца Ника Хейга и астронавта НАСА Кристины Кук.

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