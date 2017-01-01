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Немецкого репортера поймали на фальсификации материалов

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Журналист придумывал цитаты, персонажей и детали репортажей. За свои материалы он неоднократно получал престижные награды, пока внезапно мошенничество не было обнаружено.
Клаас Релотиус получил награду German Reporter Award 2018 в категории "лучший репортаж"
Клаас Релотиус получил награду German Reporter Award 2018 в категории "лучший репортаж"
dw.com

Одно из самых известных изданий в Германии - Der Spiegel, уволило 33-летнего журналиста Клааса Релотиуса, которого уличили в придумывании деталей и цитат для материалов, публиковавшихся на страницах журнала. Об этом в среду, 19 декабря, сообщает DW.

Несколько недель назад Клаас Релотиус получил награду German Reporter Award 2018 в категории "лучший репортаж" за рассказ о молодом сирийском мальчике. Для расследователя эта награда стала далеко не первой, его работы и ранее пользовались большой популярностью.

Его мошенничество стало известным после проведения внутреннего расследования. Все вскрылось, когда журналист сотрудничал на американо-мексиканской границе со своим коллегой Хуаном Морено. Релотиус во всем признался сам и подал в отставку.

Вместе с тем, журналист заявил, что его целью были не награды. Он просто пытался писать то, что людям нравится и боялся не оправдать их ожиданий. Это заставляло его придумывать цитаты несуществующих людей и манипулировать содержанием.

Ранее белорус рассказал, что играл украинца в фейковом телесюжете для российского ТВ.

Напомним, Трамп назвал выдумкой любой текст СМИ со ссылкой на анонимные источники.

 

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Теги: СМИ, Германия, скандал, журналист, фейк
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Источник: korrespondent.net

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