Швейцария еще на год заморозила активы Януковича и его соратников
Власти Швейцарии продлили еще на год превентивную заморозку активов беглого президента Украины Виктора Януковича и его соратников.
Об этом сообщило посольство Швейцарии в Украине на своей странице в Twitter.
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“19 декабря Федеральный Совет принял решение о продлении на один год превентивного замораживания активов украинского президента-беглеца Виктора Януковича и его окружения“, – говорится в сообщении.
В ведомстве пояснили, что целью продления заморозки активов является поддержка судебного сотрудничества между Швейцарией и Украиной.
Как сообщалось 14 декабря, Печерский районный суд снял арест с денег окружения бывшего президента Виктора Януковича во Всеукраинском банке развития.