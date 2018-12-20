Швейцария еще на год заморозила активы Януковича и его соратников

Целью продления заморозки активов является поддержка судебного сотрудничества между Швейцарией и Украиной.

Активы беглого президента Украины и его соратников пока останутся замороженными EPA/UPG

Власти Швейцарии продлили еще на год превентивную заморозку активов беглого президента Украины Виктора Януковича и его соратников.

Об этом сообщило посольство Швейцарии в Украине на своей странице в Twitter.

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“19 декабря Федеральный Совет принял решение о продлении на один год превентивного замораживания активов украинского президента-беглеца Виктора Януковича и его окружения“, – говорится в сообщении.

В ведомстве пояснили, что целью продления заморозки активов является поддержка судебного сотрудничества между Швейцарией и Украиной.

Как сообщалось 14 декабря, Печерский районный суд снял арест с денег окружения бывшего президента Виктора Януковича во Всеукраинском банке развития.