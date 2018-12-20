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Швейцария еще на год заморозила активы Януковича и его соратников

Комментариев: 2
Целью продления заморозки активов является поддержка судебного сотрудничества между Швейцарией и Украиной.
Активы беглого президента Украины и его соратников пока останутся замороженными
Активы беглого президента Украины и его соратников пока останутся замороженными
EPA/UPG

Власти Швейцарии продлили еще на год превентивную заморозку активов беглого президента Украины Виктора Януковича и его соратников.

Об этом сообщило посольство Швейцарии в Украине на своей странице в Twitter.

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“19 декабря Федеральный Совет принял решение о продлении на один год превентивного замораживания активов украинского президента-беглеца Виктора Януковича и его окружения“, – говорится в сообщении.

В ведомстве пояснили, что целью продления заморозки активов является поддержка судебного сотрудничества между Швейцарией и Украиной.

Как сообщалось 14 декабря, Печерский районный суд снял арест с денег окружения бывшего президента Виктора Януковича во Всеукраинском банке развития.

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Теги: Янукович, Швейцария, деньги
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Комментариев (2)
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Ruspidor    20.12.2018, 11:08
Оценка:  +1
Ruspidor
Астанавитесь!
korvin_ral    20.12.2018, 09:51
Оценка:  +2
korvin_ral
Астанавитесь!
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