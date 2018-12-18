Опубликована взломанная хакерами переписка дипломатов ЕС - The New York Times

Хакеры в течение нескольких лет имели доступ к переписке дипломатов ЕС.

Хакеры взломали переписку дипломатов стран Европейского Союза и в течение нескольких лет имели доступ к сообщениям, которыми они обменивались.

Взлом был обнаружен американской компанией по кибербезопасности Area 1, сообщает The New York Times.

Как выяснилось, хакеры скопировали дипломатические депеши из защищенной сети COREU и выгрузили их на специально созданный для этого веб-сайт.

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Area 1 передала NYT примерно 1,1 тыс. сообщений из тех, что были похищены. В переписку вошли письма, отчеты о брифингах и переговорах. Среди них оказались итоги переговоров с лидерами в Саудовской Аравии, Израиля и других стран.

Отмечается, что похищенная хакерами информация не находилась под грифами TRÈS SECRET UE/EU TOP SECRET или SECRET UE/EU SECRET. Под этими грифами хранятся данные, публикация которых может нанести чрезвычайно серьезный урон интересам ЕС.

В частности, в одном из сообщений европейские дипломаты описали встречу президента США Дональда Трампа и президента России Владимира Путина в Хельсинки как “успешную (по крайней мере, для Путина)“.

В другом сообщении содержался подробный отчет и анализ дискуссии между европейскими официальными лицами и президентом Китая Си Цзиньпином, и цитируются его слова о том, что “издевательств“ Трампа над Пекином можно сравнить с “боем по боксу без правил“.

Также в переписке упоминается тема войны на Донбассе. В частности приводится заявление директора департамента политики и коммуникаций Министерства иностранных дел Украины Алексея Макеева, который назвал катастрофой встречу в декабре 2017 года спецпредставителя Госдепартамента США по Украине Курта Волкера и помощника президента России Владислава Суркова.

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Также в записке о прошедших в феврале 2018 года консультациях Словакии и Украины на уровне директоров политических департаментов МИДов, утверждается, что Киев не возлагает больших надежд на нормандский формат.

По данным экспертов, хакеры применяли методы, напоминающие те, которые используются элитным подразделением Народно-освободительной армии Китая.

Ряд других организаций, в том числе Организация Объединенных Наций, также, как сообщается, пострадали от хакерских атак и с тех пор усилили свою кибербезопасность.

Как сообщалось 20 декабря, российские дезинформационные операции, которые затронули выборы президента США в 2016, ни в малейшей степени не прекращены. Об этом директор отдела исследований компании, специализирующейся на кибербезопасности, Рени Диреста пишет в статье “Что мы знаем о российской дезинформации“ для американского издания The New York Times.