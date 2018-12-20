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В США овца присоединилась к стаду оленей

Комментариев: 1
Дикие олени уже привыкли к новому другу и однажды даже сумели защитить овцу от хищных койотов.

В американском штате Колорадо овца присоединилась к стаду оленей. Об этом сообщает ТСН в четверг, 20 декабря.

"Овцу, которая завела себе значительно больших друзей, заметили местные жители в городке Лавленд. Они уверены – овца думает, что она тоже олень", – говорится в сообщении.

Хозяин овцы пока не объявился. Тем временем олени к новому другу уже привыкли и однажды даже защитили овцу от хищных койотов.

Отмечается, что такое поведение для оленей нетипично. Обычно они стараются держатся подальше от других животных.

Ранее в США накормленный шоколадом дикий олень привел друзей в магазин на автозаправке.

Также сообщалось, что в России на полуострове Ямал зафиксирована массовая гибель оленей.

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Теги: США, животные, видео, овцы, Колорадо, олень, олени
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Зорян_и_Шкиряк    20.12.2018, 11:01
Оценка:  0
Зорян_и_Шкиряк
Штат с подозрительным названием Колорадо; овца, примкнувшая к оленям... Что это за намёки? Какой политический намёк даёт нам эта с виду безобидная статья?
Надеюсь, не у одного меня паранойя?!
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