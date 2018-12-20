В США овца присоединилась к стаду оленей

Дикие олени уже привыкли к новому другу и однажды даже сумели защитить овцу от хищных койотов.

В американском штате Колорадо овца присоединилась к стаду оленей. Об этом сообщает ТСН в четверг, 20 декабря.

"Овцу, которая завела себе значительно больших друзей, заметили местные жители в городке Лавленд. Они уверены – овца думает, что она тоже олень", – говорится в сообщении.

Хозяин овцы пока не объявился. Тем временем олени к новому другу уже привыкли и однажды даже защитили овцу от хищных койотов.

Отмечается, что такое поведение для оленей нетипично. Обычно они стараются держатся подальше от других животных.

Ранее в США накормленный шоколадом дикий олень привел друзей в магазин на автозаправке.

Также сообщалось, что в России на полуострове Ямал зафиксирована массовая гибель оленей.

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