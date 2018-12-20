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КНДР требуют от США первыми отказаться от ядерного оружия

Комментариев: 6
В Северной Корее заявили, что не будут проводить денуклеаризацию, пока этого не сделают в США.
КНДР отказалась разоружаться в одностороннем порядке
КНДР отказалась разоружаться в одностороннем порядке

Власти Северной Корее заявили, что проведут денуклеаризацию, только если США первыми устранят ядерную угрозу со своей стороны. Соответствующее заявление обнародовало Корейское центральное новостное агентство, сообщает в четверг, 20 декабря, Радио Свобода.

Отмечается, что заявление с требованием США первыми отказаться от ядерного оружия было сделано на фоне ядерных переговоров между Вашингтоном и Пхеньяном, которые зашли в тупик.

Напомним, США и КНДР договорились о полном ядерном разоружении Корейского полуострова во время исторической встречи между лидерами Дональдом Трампом и Ким Чен Ыном, которая состоялась 12 июня в Сингапуре.

Однако, по данным СМИ, чиновники КНДР пытались скрыть от американцев реальное количество боеголовок, ракет и военных объектов. При этом в Пхеньяне сочли, что Вашингтон не располагает данными о реальном количестве ракет и боеголовок.

Также, согласно последним данным Международного агентства по атомной энергии, Северная Корея не выполняет договоренности о денуклеаризации.

Ядерные ракеты и военные базы. Что прячет КНДР

Ранее сообщалось, что США пытаются возобновить переговоры с КНДР по разоружению.

 

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Теги: США, Северная Корея, ядерное оружие, КНДР
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (6)
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Колишній-східняк    20.12.2018, 12:02
Оценка:  +2
Колишній-східняк
А почему только США? А остальные члены ядерного клуба? Вот Украина, например, отказалась от ядерного оружия. В итоге имеет аннексированные и оккупированные территории, кризис в Керченской протоке и Азове. А "гаранты"? Одни оккупировали и аннексировали, а другие молчат стыдливо в тряпочку...
Гоша_Мин    20.12.2018, 12:38
Оценка:  0
Гоша_Мин
Балбес, ЯО только базировалось на территории УССР (украине). Реально управление этим ЯО, руководство украины никогда не имело....могли только скакать с бубном рядом))))
Так что, не фантазируй.
doc1    20.12.2018, 11:42
Оценка:  +2
doc1
Ну разве не кацапы? только поели сразу опять быковать начали!
Sancho-s    20.12.2018, 11:35
Оценка:  +3
Sancho-s
Больше ни у кого не требуют?
КимЧенПых    20.12.2018, 11:34
Оценка:  +2
КимЧенПых
и вся наша партия "за"
Зорян_и_Шкиряк    20.12.2018, 11:42
Оценка:  0
Зорян_и_Шкиряк
У вас там порядок в стране!
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