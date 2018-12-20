КНДР требуют от США первыми отказаться от ядерного оружия
Власти Северной Корее заявили, что проведут денуклеаризацию, только если США первыми устранят ядерную угрозу со своей стороны. Соответствующее заявление обнародовало Корейское центральное новостное агентство, сообщает в четверг, 20 декабря, Радио Свобода.
Отмечается, что заявление с требованием США первыми отказаться от ядерного оружия было сделано на фоне ядерных переговоров между Вашингтоном и Пхеньяном, которые зашли в тупик.
Напомним, США и КНДР договорились о полном ядерном разоружении Корейского полуострова во время исторической встречи между лидерами Дональдом Трампом и Ким Чен Ыном, которая состоялась 12 июня в Сингапуре.
Однако, по данным СМИ, чиновники КНДР пытались скрыть от американцев реальное количество боеголовок, ракет и военных объектов. При этом в Пхеньяне сочли, что Вашингтон не располагает данными о реальном количестве ракет и боеголовок.
Также, согласно последним данным Международного агентства по атомной энергии, Северная Корея не выполняет договоренности о денуклеаризации.
Ядерные ракеты и военные базы. Что прячет КНДР
Ранее сообщалось, что США пытаются возобновить переговоры с КНДР по разоружению.
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