В Испании утонули два рыболовецких судна

В результате обоих происшествий четыре человека погибли и один пропал без вести. Еще девятерым удалось спастись.

В Испании перевернулись два судна asn.in.ua

У берегов испанской Галисии в четверг, 20 декабря, затонуло второе за сутки рыболовецкое судно. Один член экипажа утонул, еще троим удалось спастись, сообщает РИА Новости со ссылкой на испанскую Службу спасения на море.

"Рыболовецкое судно Silvosa перевернулось этим утром в порту Мальпики (провинция А-Корунья, автономное сообщество Галисия). Один из членов экипажа погиб, оставшиеся трое добрались до пристани собственными силами", - говорится в сообщении.

По данным местных СМИ, погибший был шкипером судна. Он запутался в рыболовных сетях.

Причины произошедшего выясняются. Отмечается, что в момент происшествия в районе наблюдались сильные волны.

Ранее сообщалось, что три человека погибли и один пропал без вести в результате крушения рыболовецкого судна, затонувшего в среду у северо-западных берегов Испании. Судно Sin Querer 2 затонуло в четырех морских милях к югу от мыса Фистерра (провинция А-Корунья, автономное сообщество Галисия). Шесть человек на спасательных плотах спаслись.

Напомним, накануне в Черном море грузовое судно село на мель из-за шторма. А во вторник, 18 декабря, российский сухогруз Кузьма Минин сел на мель на юго-западе Англии. На его борту находились 18 членов экипажа – все они граждане России. В тот же день корабль удалось снять с мели, после чего он отправился в сторону Испании.

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