Путин о санкциях: Заставили нас "включить мозги"
Санкции Запада против России связаны с ростом ее могущества и конкурентоспособности, считает Путин.
Президент России Владимир Путин на пресс-конференции в четерг, 20 декабря, заявил, что санкций Запада заставили РФ "включить мозги".
"Россия адаптировалась к нынешним ограничениям… Да, негативные влияния есть. Но посмотрите, есть и плюс от этих санкционных дел. Это заставило нас включить мозги по очень многим направлениям. Западные эксперты это тоже признают", - заявил Путин.
Он считает, что санкции против России связаны с ростом ее могущества и конкурентоспособности.
"Появляется мощный, сильный игрок, с которым нужно считаться - а не хочется. Совсем еще недавно думали, что страны такой больше нет, а, оказывается, есть и надо с ней считаться", - ответил Путин на вопрос о санкциях против России.
Как сообщалось, накануне США ввели санкции против 18 физических и четырех юридических лиц из РФ.
Ранее спецпредставитель Госдепартамента по Украине Курт Волкер заявлял, что в ближайшее время США могут ввести новые санкции против России из-за инцидента в Керченском проливе.
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