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Путин о санкциях: Заставили нас "включить мозги"

Комментариев: 5
Санкции Запада против России связаны с ростом ее могущества и конкурентоспособности, считает Путин.
Путин увидел плюсы в антироссийских санкциях
Путин увидел плюсы в антироссийских санкциях
Президент России Владимир Путин на пресс-конференции в четерг, 20 декабря, заявил, что санкций Запада заставили РФ "включить мозги".
 
 
"Россия адаптировалась к нынешним ограничениям… Да, негативные влияния есть. Но посмотрите, есть и плюс от этих санкционных дел. Это заставило нас включить мозги по очень многим направлениям. Западные эксперты это тоже признают", - заявил Путин.
 
Он считает, что санкции против России связаны с ростом ее могущества и конкурентоспособности.

 

"Появляется мощный, сильный игрок, с которым нужно считаться - а не хочется. Совсем еще недавно думали, что страны такой больше нет, а, оказывается, есть и надо с ней считаться", - ответил Путин на вопрос о санкциях против России.
 
Как сообщалось, накануне США ввели санкции против 18 физических и четырех юридических лиц из РФ. 
 
Ранее спецпредставитель Госдепартамента по Украине Курт Волкер заявлял, что в ближайшее время США могут ввести новые санкции против России из-за инцидента в Керченском проливе.
 

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Теги: Россия, Путин, санкции, санкции против России
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (5)
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exolot    20.12.2018, 14:31
Оценка:  +3
exolot
Санкции Запада против России связаны с нежеланием считаться с международным законодательством принятом в цивилизованном мире.
КимЧенПых    20.12.2018, 14:19
Оценка:  +3
КимЧенПых
нельзя просто так взять и включить, то чего нет.
Колишній-східняк    20.12.2018, 13:50
Оценка:  +2
Колишній-східняк
связаны с ростом ее пи..доватости
Gagarinn    20.12.2018, 13:38
Оценка:  +5
Gagarinn
Эти животные вообще не думали до 14 -го года.
Я валяюсь!
VinsBad    20.12.2018, 13:31
Оценка:  +7
VinsBad
только он забыл добавить "...которых нет!"
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