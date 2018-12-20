Путин о санкциях: Заставили нас "включить мозги"

Санкции Запада против России связаны с ростом ее могущества и конкурентоспособности, считает Путин.

Президент России Владимир Путин на пресс-конференции в четерг, 20 декабря, заявил, что санкций Запада заставили РФ "включить мозги".

"Россия адаптировалась к нынешним ограничениям… Да, негативные влияния есть. Но посмотрите, есть и плюс от этих санкционных дел. Это заставило нас включить мозги по очень многим направлениям. Западные эксперты это тоже признают", - заявил Путин.

Он считает, что санкции против России связаны с ростом ее могущества и конкурентоспособности.

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