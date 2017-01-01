ЕС расширит санкции по делу Скрипаля - журналист

Новые ограничительные меры, по данным журналиста, коснутся пяти человек, в том числе, двоих "туристов". Решение согласовали дипломаты, однако, теперь его должны одобрить послы и министры стран ЕС.

Евросоюз введет новые персональные санкции против России. Соответствующее решение согласовали дипломаты ЕС, сообщает в четверг, 20 декабря, брюссельский журналист Радио Свобода Рикард Йозвяк в своем микроблоге Twitter.

Он отметил, что санкции будут введены в отношении пяти граждан России, причастных к отравлению Сергея Скрипаля в Солсбери.

"Дипломаты ЕС согласились ввести санкции против пяти россиян за нападение в Солсбери, в том числе против двух "туристов". Послы и министры должны одобрить это в первые недели января", - сообщил он.

Напомним, накануне Минфин США ввел новые санкции против России в связи с гибридной агрессией России против других стран.

Как сообщалось, в ноябре Британия инициировала новые санкции по делу Скрипаля.

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