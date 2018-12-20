В РФ заявили о намерении и дальше "помогать Донбассу"

Глава РФ Владимир Путин заявил о намерении продолжить отправлять на Донбасс гуманитарную и иную помощь.

Россия продолжит оказывать гуманитарную и другую помощь людям, проживающим на Донбассе. Об этом заявил на пресс-конференции в четверг, 20 декабря, президент РФ Владимир Путин, сообщает Интерфакс.

"Мы действительно предоставляем гуманитарную и другую помощь и поддержку людям, проживающим на этой территории. Но только для того, чтобы их окончательно там не раздавили, не съели и не порвали. И мы будем это делать дальше", - отметил Путин.

При этом он подчеркнул, что блокаду между Донбассом и остальной Украиной установила не Россия, а украинская власть.

Ранее на неподконтрольную Украине часть Донбасса из РФ был отправлен 84-й так называемый гуманитарный конвой.

В России уверяют, что конвои везут на Донбасс исключительно гуманитарный груз. Власти Украины считают, что РФ направляет на неподконтрольные стране территории колонны с оружием и военной техникой, а так называемые гуманитарные конвои являются одним из способов поддержки незаконных вооруженных формирований в регионе.

В конце октября МИД Украины направил ноту протеста РФ с требованием прекратить совершение противоправных действий в связи с очередной отправкой гумконвоя на неподконтрольные Киеву территории Донбасса.

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