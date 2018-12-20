Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В РФ заявили о намерении и дальше "помогать Донбассу"

Комментариев: 3
Глава РФ Владимир Путин заявил о намерении продолжить отправлять на Донбасс гуманитарную и иную помощь.
Машины российского гумконвоя (архивное фото)
Машины российского гумконвоя (архивное фото)

Россия продолжит оказывать гуманитарную и другую помощь людям, проживающим на Донбассе. Об этом заявил на пресс-конференции в четверг, 20 декабря, президент РФ Владимир Путин, сообщает Интерфакс.

"Мы действительно предоставляем гуманитарную и другую помощь и поддержку людям, проживающим на этой территории. Но только для того, чтобы их окончательно там не раздавили, не съели и не порвали. И мы будем это делать дальше", - отметил Путин.

При этом он подчеркнул, что блокаду между Донбассом и остальной Украиной установила не Россия, а украинская власть.

Ранее на неподконтрольную Украине часть Донбасса из РФ был отправлен 84-й так называемый гуманитарный конвой.

В России уверяют, что конвои везут на Донбасс исключительно гуманитарный груз. Власти Украины считают, что РФ направляет на неподконтрольные стране территории колонны с оружием и военной техникой, а так называемые гуманитарные конвои являются одним из способов поддержки незаконных вооруженных формирований в регионе.
 
В конце октября МИД Украины направил ноту протеста РФ с требованием прекратить совершение противоправных действий в связи с очередной отправкой гумконвоя на неподконтрольные Киеву территории Донбасса. 

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Украина-Россия, Путин, донбасс, Владимир Путин, Гуманитарная помощь, гуманитарный конвой путина, гуманитарный конвой России, гумконвой
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (3)
Отсортировать по дате Вниз
Колишній-східняк    20.12.2018, 14:38
Оценка:  0
Колишній-східняк
Посмотрим, как эта помощь снова стрелять начнёт. Потому как стволы еще можно было в шахтах накопать, а вот уже боеприпасы к ним нет-нет, и кончаются.
lusyika    20.12.2018, 14:34
Оценка:  +1
lusyika
От блядота кремлядська!!! Коли ж воно вже захлинеться!!!!!!!!!!!!!!!!!
WTF2wtf    20.12.2018, 14:30
Оценка:  +1
WTF2wtf
Уроды ... россия своей "помощью" сделала из Донбасса нищую, бесправную, изолированную от всех российскую резервацию (((
Реальной помощью Донбассу может быть только полный уход с него россиян со всеми их вооружениями.
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь