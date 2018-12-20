В РФ заявили о намерении и дальше "помогать Донбассу"
Россия продолжит оказывать гуманитарную и другую помощь людям, проживающим на Донбассе. Об этом заявил на пресс-конференции в четверг, 20 декабря, президент РФ Владимир Путин, сообщает Интерфакс.
"Мы действительно предоставляем гуманитарную и другую помощь и поддержку людям, проживающим на этой территории. Но только для того, чтобы их окончательно там не раздавили, не съели и не порвали. И мы будем это делать дальше", - отметил Путин.
При этом он подчеркнул, что блокаду между Донбассом и остальной Украиной установила не Россия, а украинская власть.
Ранее на неподконтрольную Украине часть Донбасса из РФ был отправлен 84-й так называемый гуманитарный конвой.
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Реальной помощью Донбассу может быть только полный уход с него россиян со всеми их вооружениями.