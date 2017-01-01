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В шведской школе произошел взрыв

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Правоохранители на месте задержали злоумышленника. Проверяется версия о планировавшемся теракте.
В Швеции в школе прогремел взрыв
В Швеции в школе прогремел взрыв

В старшей школе шведского города Гесслехольм произошел взрыв. Полиция задержала на месте 20-летнего мужчину. Об этом в четверг, 20 декабря, сообщает Reuters.

Отмечается, что взрыв в здании прозвучал в четверг утром. Людей из здания эвакуировали.

Согласно сообщениям, пострадавших нет. На месте происшествия задержали 20-летнего мужчину. Полиция заявила, что проводит расследование причины взрыва в Гесслехольме.

"Мы уверены, что этот поступок был умышленным", - сказала пресс-секретарь полиции Ким Хилд, добавив, что террористические мотивы преступления не исключены.

Напомним, на территории колледжа в Нидерландах произошла стрельба, есть жертва.

Ранее бомба взорволась возле греческой телестудии. Взрыв выбил окна и повредил фасад здания.

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Теги: теракт, Швеция, школа, взрыв
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Источник: korrespondent.net

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