Берлин удивлен решением Трампа по Сирии

Отмечается, что решение президента США Дональда Трампа о выводе американских войск из Сирии может угрожать борьбе с ИГИЛ.

"Есть опасность, что последствия данного решения могут нанести урон борьбе с ИГ и поставить под угрозу достигнутые успехи. До сих пор есть (террористические) структуры в подполье, террористы активны на востоке Сирии", - говорится в заявлении.