Берлин удивлен решением Трампа по Сирии
Указ американского президента о выводе американских войск из Сирии может угрожать борьбе с ИГИЛ, считают в ФРГ.
Германия удивлена "неожиданной сменой курса" Вашингтона по Сирии. Об этом говорится в заявлении главы МИД ФРГ Хайко Мааса, распространенном пресс-службой ведомства в четверг, 20 декабря.
"Не только для нас неожиданная смена курса американской стороной стала неожиданной. "Исламское государство" отброшено, но угроза не исчезла", - говорится в заявлении
Отмечается, что решение президента США Дональда Трампа о выводе американских войск из Сирии может угрожать борьбе с ИГИЛ.
"Есть опасность, что последствия данного решения могут нанести урон борьбе с ИГ и поставить под угрозу достигнутые успехи. До сих пор есть (террористические) структуры в подполье, террористы активны на востоке Сирии", - говорится в заявлении.
Накануне стало известно, что Трамп приказал начать вывод войск США из Сирии. Перед этим он заявил о победе на ИГИЛ.
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