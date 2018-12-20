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Сенат США инициирует "жесткую операцию" по освобождению Керченского пролива

Комментариев: 12
Группа законодателей США представила на рассмотрение Сената резолюцию с призывом к Трампу принять меры для сдерживания агрессии РФ в Черном море.
Сенат США призвал Трампа осуществить решительную операцию в Черном море
Сенат США призвал Трампа осуществить решительную операцию в Черном море
Посльство Украины в США / Facebook

Новый проект резолюции Сената США призывает президента Дональда Трампа осуществить решительную операцию в Черном море по освобождению Керченского пролива для навигации. Об этом со ссылкой на соответствующий документ сообщает в четверг, 20 декабря, Голос Америки.

Указано, что группа законодателей США представила на рассмотрение Сената резолюцию с призывом к главе страны предпринять действия для сдерживания российской агрессии в Черном море, а также прекращения проекта Северный поток-2.

Проект резолюции поддержали около 40 сенаторов, говорится в сообщении соавтора резолюции сенатора-республиканца Рона Джонсона.

"Организация международной операции с целью защиты свободы мореплавания в Черном море в сочетании с отменой Северного потока-2 - это именно тот ответ, который должен получить Путин. Соединенные Штаты и наши союзники должны быстро принять мощных и решительных действий для противостояния российской военной агрессии в Керченском проливе", - отмечается в заявлении Джонсона.

В частности, в проекте резолюции сенаторы призывают Трампа возглавить "решительную операцию по свободе мореплавания в Черном море". Авторы резолюции также призывают НАТО усилить свои способности в Черном море и оказать поддержку международной операции по утверждению свободы мореплавания.

По мнению соавторов резолюции, США должны поддержать украинские вооруженные силы новой помощью.

"Нападение России в прошлом месяце на украинские корабли у Керченского пролива обозначило опасную эскалацию конфликта. Мы должны ответить и ответить мощно. Слабость лишь спровоцирует дальнейшую агрессию. Соединенные Штаты должны усилить летальную помощь Украине, особенно для усиления возможностей на море", - говорится в заявлении одного из соавторов резолюции сенатора Джеймса Ингофа.

Отдельное внимание авторы резолюции уделили газпромовскому проекту Северный поток-2. В тексте проекта также отмечается, что Европейский парламент принял резолюцию, в которой осудил проект трубопровода и, что сенаторы "призывают отменить проект трубопровода из-за того, что он угрожает энергетической безопасности Европы".

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что строительство моста в Крым не мешает судоходству в Керченском проливе.

Также сообщалось, что Минфин США ввел санкции против 18 физических и четырех юридических лиц из РФ в связи с гибридной агрессией России против других стран.

Напомним, 25 ноября российский спецназ захватил два украинских катера Бердянск и Никополь и буксир Яны Капу на подходе к Керченскому проливу. 24 украинских моряка были арестованы по обвинению в "незаконном пересечении границы РФ". 

В МИД Украины заявили, что РФ развязала войну против Украины в нейтральных водах. Россия называет действия Украины в районе Керченского пролива "провокационными".

Мировое сообщество призывает РФ вернуть захваченные корабли и отпустить украинских моряков.

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Теги: Россия-США, США, Черное море, Керченский пролив, Азовское море, море, Северный поток, резолюция, сенат, сенатор, судоходство, Сенат США
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (12)
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fkrfyfan    20.12.2018, 17:55
Оценка:  0
fkrfyfan
Что ещё раз подтвержает о высоком процентов идиотов в сенате. Ну да не им же воевать и вроде как америки это не коснётся
Rangol    20.12.2018, 16:59
Оценка:  -3
Rangol
Задача американцев нагнуть в первую очередь Украину и поставлять свой сжиженный газ по тройной цене в Европу в обход Украины. Газ в Украине будет соответственно поступать по четверной цене
WTF2wtf    20.12.2018, 17:45
Оценка:  +1
WTF2wtf
Твоя россия Донбасс нагнула уже так, как только немцы когда-то делали ... (((
WTF2wtf    20.12.2018, 17:45
Оценка:  +1
WTF2wtf
Только ради чего???
CasperW    20.12.2018, 17:59
Оценка:  0
CasperW
Задача россиян - устроить террор во всем мире. И пока только у них и получается
CasperW    20.12.2018, 18:02
Оценка:  0
CasperW
Серьезно? Если ты в такое веришь, то у меня для тебя плохие новости...
freederik33    20.12.2018, 16:45
Оценка:  -2
freederik33
Где Амеры там война , жалко наших пацанов .
WTF2wtf    20.12.2018, 17:45
Оценка:  +1
WTF2wtf
Так это "амеры" оккупировали Донецк, Луганск и Крым?
Тогда понятно чего на Донбассе такая жо-пень
CasperW    20.12.2018, 17:57
Оценка:  0
CasperW
Грузия, Украина, Приднестровье... Зло обычно ваши пацаны несут.
navigator2    20.12.2018, 16:37
Оценка:  +2
navigator2
нагнут рашку як завжди
ipkuzma0    20.12.2018, 17:41
Оценка:  -3
ipkuzma0
Нагнут тебя, тарифами и ценами.
CasperW    20.12.2018, 17:58
Оценка:  0
CasperW
Так тебя нагрули уже. Страна-бензоколонка: цены на нефть растут - бензин дорожает. Цены на нефть падают - бензин дорожает. Пенсионные сбережения заморозили. И это все в самой бохатой строне.
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