Трамп объяснил решение по Сирии
"Выход из Сирии не был сюрпризом. Я годами выступал за такое решение. Шесть месяцев назад, когда я хотел публично (объявить о выходе американского войска из Сирии - ред.), я согласился остаться там на еще некоторое время. Россия, Иран, Сирия и другие являются местными врагами "ИГИЛ". Мы делали их работу. Пришло время вернуться домой и перестроиться", - написал он в четверг, 20 декабря.
Кроме того, Трамп считает, что сирийская кампания США не стоит ресурсов, которые тратятся на нее из американского бюджета.
"США хочет быть полицейским Ближнего Востока, не делая ничего, кроме как тратить драгоценные жизни и триллионы долларов для защиты тех, кто, в большинстве случаев, этого даже не оценит? Мы хотим оставаться там всегда? Пришла пора наконец другим вступить в бой", – добавил он.
Накануне стало известно, что Трамп приказал начать вывод войск США из Сирии. Перед этим он заявил о победе на ИГИЛ.
В Британии и Германии остались недовольны решением Трампа.
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