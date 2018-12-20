Латвия опубликовала секретные документы КГБ

Национальный архив Латвии опубликовал документы КГБ Латвийской ССР. В открытый доступ выложены более 10,6 тысяч личных карточек.

В открытый доступ выложены свыше 10,6 тысяч личных карточек информаторов КГБ Politonline.ru

Латвийский национальный архив опубликовал в четверг, 20 декабря, на своем сайте документы КГБ Латвийской ССР. В открытый доступ выложены свыше 10,6 тысяч личных карточек информаторов этой спецслужбы, сообщает РИА Новости.

Указано, что документы опубликованы на сайте Латвийского национального архива www.arhivi.gov.lv в разделе - kgb.arhivi.lv. Для того, чтобы их посмотреть, нужно зарегистрироваться.

Как сообщается, архив доступен в виде файлов в формате PDF. Документы опубликованы в отсканированном виде в алфавитном порядке. Часть карточек оформлена рукописно, на русском языке.

"Всего опубликовано 10 612 карточек. Также опубликованы 75 карточек "внештатных оперативных работников КГБ" - это лица, которые помогали КГБ на общественных началах. Внештатным оперативникам не давали позывных, а создавали аббревиатуру из первых букв имени, фамилии и отчества", - отмечает агентство.

Ранее стало известно, что в Латвии опубликуют полную базу данных республиканского КГБ, захваченную 1991 года во время распада СССР.

Также сообщалось, что в Литве сняли обвинения в сотрудничестве с КГБ с актера Баниониса.

Напомним, Сейм Латвии принял 4 октября в окончательном чтении закон о публикации документов советского Комитета госбезопасности в интернете до конца текущего года. Как известно, Латвия находилась в составе СССР с 1940 по 1991 годы.

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