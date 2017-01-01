Правительство Румынии получило вотум доверия в парламенте

Вотум недоверия под названием "Правительство Драгня-Денчиле – позор Румынии" инициировала оппозиция.

Депутаты румынского парламента в четверг, 20 декабря, не поддержали вотум недоверия правительству. Как сообщает Mediafax.ro, вотум недоверия под названием "Правительство Драгня-Денчиле – позор Румынии" инициировала оппозиция.

За него проголосовал 161 депутат при нужных 233. Депутаты правящей Социал-демократической партии, Альянс либералов и демократов, а также Демократический союз венгров Румынии отказались принимать участие в голосовании.

"Мне было очень трудно понять логику обвинений и аргументов оппонентов, я ждала, что этот политический инструмент (вотум недоверия) будет использован с большей серьезностью. Я надеялась, что депутаты, в первую очередь, будут уважать себя и свой долг перед теми, кого они представляют", - заявила премьер-министр Виорика Денчиле.

Напомним, Денчиле возглавляет правительство Румынии с 17 января 2018 года.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet