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РФ придумала план реагирования на ситуации у Крыма

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Российские военные разработали для Черноморского флота план действий на подобные случаи, как 25 ноября.

Российские военные разработали план реагирования на кризисные ситуации Черноморского флота после задержания украинских кораблей в Керченском проливе. Об этом в четверг, 20 декабря, сообщил начальник административно-территориального управления штаба Южного военного округа РФ Тимур Рязанов, пишет Интерфакс.

"К разрешению кризисной ситуации в Керченском проливе привлекались различные подразделения военного округа, что в дальнейшем позволило разработать План реагирования на кризисные ситуации Черноморского флота по защите и охране госграницы в границах Крыма с привлечением подразделений 4-й армии ВВС и ПВО, согласованный с Пограничным управлением ФСБ России по Крыму и Краснодарскому краю", - сказал Рязанов.

Накануне глава СНБО Александр Турчинов заявил, что Украина готовится снова отправить военные корабли через Керченский пролив.

В Москве его заявление восприняли, как объявление будущей провокации, о которой ранее заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. По его словам, Украина якобы готовит провокацию у админграницы с Крымом в конце декабря, чтобы продлить военное положение, которое заканчивается 26 декабря.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман, в свою очередь, заявил, что Лавров "сам это придумал".
Напомним, 25 ноября российский спецназ захватил два украинских катера Бердянск и Никополь и буксир Яны Капу на подходе к Керченскому проливу. 24 украинских моряка были арестованы по обвинению в "незаконном пересечении границы РФ". 
 
В МИД РФ настаивают, что российские пограничники не нарушали нормы международного права в ходе инцидента с задержанием украинских судов у Керченского пролива.
 

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Теги: Россия, Украина, Крым, Черноморский флот, Черное море, Керченский пролив, Азовское море
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
KIBARG    20.12.2018, 18:09
Оценка:  0
KIBARG
План прост: ждать нужного момента; срать себе в штаны; винить во всём врагов. Профит!
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