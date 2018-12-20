РФ придумала план реагирования на ситуации у Крыма

Российские военные разработали для Черноморского флота план действий на подобные случаи, как 25 ноября.

Российские военные разработали план реагирования на кризисные ситуации Черноморского флота после задержания украинских кораблей в Керченском проливе. Об этом в четверг, 20 декабря, сообщил начальник административно-территориального управления штаба Южного военного округа РФ Тимур Рязанов, пишет Интерфакс.

"К разрешению кризисной ситуации в Керченском проливе привлекались различные подразделения военного округа, что в дальнейшем позволило разработать План реагирования на кризисные ситуации Черноморского флота по защите и охране госграницы в границах Крыма с привлечением подразделений 4-й армии ВВС и ПВО, согласованный с Пограничным управлением ФСБ России по Крыму и Краснодарскому краю", - сказал Рязанов.

Накануне глава СНБО Александр Турчинов заявил, что Украина готовится снова отправить военные корабли через Керченский пролив.

В Москве его заявление восприняли, как объявление будущей провокации, о которой ранее заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. По его словам, Украина якобы готовит провокацию у админграницы с Крымом в конце декабря, чтобы продлить военное положение, которое заканчивается 26 декабря.

В МИД РФ настаивают, что российские пограничники не нарушали нормы международного права в ходе инцидента с задержанием украинских судов у Керченского пролива.

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