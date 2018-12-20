СМИ назвали нового посла Польши в Украине

Новым послом Польши в Украине может стать заместитель главы МИД Польши, пишут СМИ.

Новым послом Польши в Украине может стать Бартош Цихоцкий - заместитель главы МИД Польши, который занимается вопросом отношений с Украиной. Об этом говорится в статье Новое лицо Варшавы: польское посольство возглавит сторонник жесткого диалога с Украиной на Европейской Правде, опубликованной в четверг, 20 декабря.

Как говорится в материале, будучи последовательным критиком политики России и адвокатом территориальной целостности Украины, Цихоцкий одновременно является противником уступок Киеву в историческом споре.

По данным СМИ, Цихоцкий - историк по образованию. Он работал как аналитик в Центре восточных исследований, Польском институте международных отношений, Бюро нацбезопасности. В 2015-2016 годах был сотрудником посольства Польши в Москве, после чего вернулся в Варшаву на должность советника председателя Службы разведки. С 2017 года работает в МИД.

Ранее стало известно, что президент Польши Анджей Дуда отзывает с должности посла в Украине Яна Пекло.

Напомним, Пекло был назначен послом Польши в Украине в 2016 году.

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