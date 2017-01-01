США прекратят авиаудары по "Исламскому государству" - СМИ

Приказ Дональда Трампа о выводе войск США из Сирии также означает прекращение воздушной кампании в этой стране.

Приказ президента США Дональда Трампа о выводе американских войск из Сирии также означает прекращение воздушной кампании в этой стране. Об этом со ссылкой на источники в Белом доме сообщает в четверг, 20 декабря, агентство Reuters.

В частности, указано, что будут остановлены и авиаудары по террористической группировке Исламское государство.

Как подчеркивает агентство, воздушная кампания США сыграла решающую роль в противодействии ИГ в Ираке и Сирии. По данным американских ВВС, за время ее проведения по целям в этих странах было сброшено и выпущено более 100 тысяч бомб и снарядов.

Напомним, 19 декабря Трамп объявил о победе над ИГ в Сирии.

Позже в тот же день Белый дом сообщил о выводе американских войск из страны.

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