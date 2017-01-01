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Красный Крест требует от РФ доступ к морякам

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В Международном комитете Красного Креста обеспокоены ситуацией с захватом украинских моряков.
Украинские моряки на суде в Симферополе (архивное фото)
Украинские моряки на суде в Симферополе (архивное фото)

Международный комитет Красного Креста просит РФ предоставить представителям МККК доступ к захваченным Россией украинским морякам. Об этом сообщила Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова на своей странице в Facebook в четверг, 20 декабря.

По словам омбудсмена, она получила ответ на свое обращение от главы делегации МККК в Украине Алана Эшлиманна относительно судьбы 24 украинских моряков, которые были захвачены РФ.

"Господин Эшлиманн проинформировал меня, что МККК уже направили запрос к Российской Федерации о предоставлении представителям Красного Креста доступа к украинским морякам. После получения разрешения от РФ и согласия самих военнопленных моряков они смогут посетить их. По результатам такого визита представители МККК смогут конфиденциально проинформировать родственников о состоянии здоровья моряков и условиях их содержания", – отметила Денисова.

Ранее президент Турции Эрдоган сообщил о том, что попросил Владимира Путина освободить моряков Украины.

 

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Теги: Украина, Украина-Россия, Керченский пролив, Азовское море, моряки, красный крест, украинские моряки
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Источник: korrespondent.net

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