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В Германии авто врезалось в остановку: девять пострадавших

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Личность водителя пока не установлена, он получает медицинскую помощь и не может общаться со следователями.

В результате наезда автомобиля на автобусной остановке в немецком городе Реклингхаузен пострадал как минимум девять человек. Как сообщил телеканал WDR, в больницу доставили шестерых прохожих и водителя автомобиля.

По словам представителя правоохранительных органов, на месте работают эксперты и сотрудники дорожной полиции. Личность водителя пока не установлена, он получает медицинскую помощь и не может общаться со следователями.

Полиция Реклингхаузена не исключает террористический след в инциденте.

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Теги: ДТП, Германия, видео, авария, остановки транспорта, автобусная остановка, пострадавшие, остановка
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Источник: korrespondent.net

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