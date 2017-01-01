В Германии авто врезалось в остановку: девять пострадавших

Личность водителя пока не установлена, он получает медицинскую помощь и не может общаться со следователями.

В результате наезда автомобиля на автобусной остановке в немецком городе Реклингхаузен пострадал как минимум девять человек. Как сообщил телеканал WDR, в больницу доставили шестерых прохожих и водителя автомобиля.

По словам представителя правоохранительных органов, на месте работают эксперты и сотрудники дорожной полиции. Личность водителя пока не установлена, он получает медицинскую помощь и не может общаться со следователями.

Полиция Реклингхаузена не исключает террористический след в инциденте.

ALERTE INFO - #Allemagne : Une voiture a percut'e plusieurs personnes `a un arr^et de bus `a #Recklinghausen, il y aurait au moins 10 bless'es." (Vid'eo: https://t.co/MFViLVLgyW) pic.twitter.com/f1LPtKliu2 — FranceNews24 (@FranceNews24) 20 декабря2018 г.

На Закарпатье водитель въехал в толпу: есть жертвы

Ранее в Швейцарии пассажирский автобус врезался в ограждение - один человек погиб и более 40 пострадали.

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