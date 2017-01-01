В Германии запретили выкладывать в Сеть фото из музеев

Фотографирование музейных экспонатов вопреки запрету и выставление сделанных фото в интернет недопустимо.

Фотографирование музейных экспонатов вопреки запрету и выставление сделанных фото в интернет недопустимо. Такие действия нарушают авторские права и право на публикацию, постановила Федеральная судебная палата.

Если музей запрещает фотографирование своих экспонатов, то посетители не имеют права фотографировать картины и выставлять сделанные снимки в интернете, постановила Федеральная судебная палата ФРГ в четверг, 20 декабря. Постановление было вынесено по делу сотрудника Википедии, который в 2007 году сфотографировал картины в музее Райса-Энгельхорна в Мангейме, а также отсканировал фотографии в одном из музейных каталогов, а затем выставил отснятое в Википедии.

По заключению суда, в случае с отсканированными фотоснимками из каталога имеет место нарушение авторских прав, поскольку фотограф, сделавший фото для музейных публикаций, передал этому музею права на публикацию. Что касается собственно фотографий, то они находятся под защитой, поскольку фотограф, осуществляя съемку, принимает целый ряд художественных решений, касающихся места, расстояния, угла съемки, освещения и кадрирования.

Суд также констатировал, что сотрудник Википедии, делая собственные фотографии, нарушил договорно оформленный запрет на фотографирование в данном музее. Правила пользования и пиктограмма перечеркнутого фотоаппарата являются частью договора о правилах посещения музея и, по мнению Федеральной судебной палаты, не представляют собой несоразмерного ущемления интересов музейных посетителей.

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Источник: Русская служба DW

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