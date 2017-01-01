В США суд Линча признали преступлением

Сенат США принял постановление, согласно которому суд Линча – фактически, самосуд толпой, приравнен к федеральным преступлениям по признаку ненависти.



Сенат конгресса США проголосовал за проект закона, который определяет новый вид преступления – суд Линча, сообщают американские СМИ в четверг, 20 декабря.

В тексте документа отмечается, что линчевание – это высшая форма проявления расизма в стране, которая будет считаться федеральным преступлением.



После прохождения Сената, чтобы документ вступил в силу, за него должна проголосовать Палата представителей, а президент США Дональд Трамп поставить свою подпись.







Напомним, ранее в Николаеве свидетели ДТП Суд Линча – самовольная расправа группы людей над лицом, которое подозревается в совершении преступления, без суда и следствия. С 1882 по 1968 годы жертвами самосуда в США стали 4742 человека.Напомним, ранее в Николаеве свидетели ДТП устроили самосуд над водителем , а в Харькове устроили самосуд над вором

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