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В США суд Линча признали преступлением

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Сенат США принял постановление, согласно которому суд Линча – фактически, самосуд толпой, приравнен к федеральным преступлениям по признаку ненависти.
Суд Линча в США признан преступлением
Суд Линча в США признан преступлением

Сенат конгресса США проголосовал за проект закона, который определяет новый вид преступления – суд Линча, сообщают американские СМИ в четверг, 20 декабря.
 
В тексте документа отмечается, что линчевание – это высшая форма проявления расизма в стране, которая будет считаться федеральным преступлением. 
 
После прохождения Сената, чтобы документ вступил в силу, за него должна проголосовать Палата представителей, а президент США Дональд Трамп поставить свою подпись.
 
Суд Линча – самовольная расправа группы людей над лицом, которое подозревается в совершении преступления, без суда и следствия. С 1882 по 1968 годы жертвами самосуда в США стали 4742 человека.

Напомним, ранее в Николаеве свидетели ДТП устроили самосуд над водителем, а в Харькове устроили самосуд над вором.

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Теги: США, суд, наказание, самосуд
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Источник: korrespondent.net

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