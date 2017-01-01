Глава Пентагона уходит в отставку

Глава Пентагона Джеймс Мэттис покинет пост в конце февраля 2019 года, сообщил президент США.

Джеймс Мэттис уходит в отставку с поста главы Пентагона



Министр обороны США Джеймс Мэттис уйдет в отставку. Об этом американский президент Дональд Трамп сообщил в Twitter в пятницу, 21 декабря.



По словам президента, глава Пентагона покинет пост в конце февраля 2019 года. Мэттис проработал в администрации Трампа два года.



"За время пребывания Джима в должности был достигнут огромный прогресс...Генерал Мэттис очень помог мне в том, чтобы заставить союзников и другие государства оплатить их военные обязательства", – написал Трамп.







General Jim Mattis will be retiring, with distinction, at the end of February, after having served my Administration as Secretary of Defense for the past two years. During Jim’s tenure, tremendous progress has been made, especially with respect to the purchase of new fighting.... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 20 декабря 2018 г.

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Американский лидер также подчеркнул, что новый министр обороны будет назван в ближайшее время.

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