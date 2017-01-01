Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Глава Пентагона уходит в отставку

Комментариев: 0
Глава Пентагона Джеймс Мэттис покинет пост в конце февраля 2019 года, сообщил президент США.
Джеймс Мэттис уходит в отставку с поста главы Пентагона
Джеймс Мэттис уходит в отставку с поста главы Пентагона

Министр обороны США Джеймс Мэттис уйдет в отставку. Об этом американский президент Дональд Трамп сообщил в Twitter в пятницу, 21 декабря.
 
По словам президента, глава Пентагона покинет пост в конце февраля 2019 года. Мэттис проработал в администрации Трампа два года.
 
"За время пребывания Джима в должности был достигнут огромный прогресс...Генерал Мэттис очень помог мне в том, чтобы заставить союзников и другие государства оплатить их военные обязательства", – написал Трамп.
 
Американский лидер также подчеркнул, что новый министр обороны будет назван в ближайшее время.


Трамп увеличил финансирование Пентагона до $750 млрд - СМИ
 
Напомним, ранее Трамп допустил возможность отставки главы Пентагона. Президент США отметил, что работа некоторых сотрудников администрации у него "не вызывает восторга".

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: США, Пентагон, Минобороны, отставка, Трамп
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь