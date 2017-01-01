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Глава Евросовета пообещал больше не петь

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Дональд Туск в видеообращении поздравил европейцев с Рождеством и пообещал больше не петь.
 
Глава Европейского Совета Дональд Туск опубликовал в Twitter видеопоздравление с наступающими новогодними праздниками, в котором исполнил рождественскую песню на польском языке.
 
На записи присутствует отрывок, снятый в 1996 году, где молодой Туск на польском телевизионном шоу исполняет традиционную рождественскую песню.
 
Затем на видео появляется Туск сегодняшний и на фоне новогодней елки столь же нестройно исполняет ту же песню. "Хорошо, больше петь не буду, обещаю", – иронично прерывает он свое исполнение.

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Теги: Туск, Рождество, видео, песня, Дональд Туск
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Источник: korrespondent.net

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