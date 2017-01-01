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"Ухожу": министр обороны написал письмо Трампу

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Глава Пентагона Джеймс Мэттис уйдет в отставку в конце февраля 2019 года. Он уходит с поста из-за разногласий с президентом.
Глава Пентагона Джеймс Мэттис уходит в отставку
Глава Пентагона Джеймс Мэттис уходит в отставку

Глава Пентагона Джеймс Мэттис направил президенту США Дональду Трампу письмо с прошением об отставке. Текст письма опубликовал The Hill.
 
В тексте письма, в частности, говорится, что у Трампа "есть право работать с министром обороны, который разделяет его взгляды".

"Потому что у вас есть право иметь министра обороны, чьи взгляды лучше совпадают с вашими... Я считаю, что для меня правильнее будет уйти с должности", – написал глава Пентагона.
 
Мэттис подчеркнул, что США необходимо быть "недвусмысленными" в отношениях со странами, стратегические интересы которых вызывают увеличивающееся напряжение, в том числе с Китаем и Россией.
 
"Китай и Россия стремятся сформировать мир в соответствии со своей авторитарной моделью продвижения национальных интересов за счет США и союзников. Поэтому мы должны использовать все инструменты нашей военной мощи для обеспечения совместной обороны", – заявил министр обороны.

СМИ: Трамп стал реже советоваться с главой Пентагона
 
Напомним, ранее президент США Дональд Трамп сообщил, министр обороны США уйдет в отставку. Джеймс Мэттис покинет пост в конце февраля 2019 года.

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Теги: США, Пентагон, Минобороны, отставка, Трамп
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Источник: korrespondent.net

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