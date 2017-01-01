В Чехии на шахте произошел взрыв: есть погибшие

По меньшей мере пять шахтеров погибли в результате взрыва метана, произошедшего на угольной шахте СSM.

На шахте в Чехии произошел взрыв метана lidovky.cz



В результате взрыва метана на угольной шахте СSM на северо-востоке Чехии погибли пять человек, сообщает газета

В результате взрыва метана на угольной шахте СSM на северо-востоке Чехии погибли пять человек, сообщает газета Lidove Noviny

Все погибшие, по предварительной информации, были гражданами Польши.



10 человек были госпитализированы с ранениями разной степени тяжести, трое из них получили ожоги. Еще восемь считаются пропавшими без вести.



Взрыв произошел на глубине 800 м, из-за чего частично обрушились конструкции шахты.

Подземные работы были прекращены, всех людей эвакуировали. На месте работают спасатели.



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