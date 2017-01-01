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В Чехии на шахте произошел взрыв: есть погибшие

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По меньшей мере пять шахтеров погибли в результате взрыва метана, произошедшего на угольной шахте СSM.
На шахте в Чехии произошел взрыв метана
На шахте в Чехии произошел взрыв метана
lidovky.cz

В результате взрыва метана на угольной шахте СSM на северо-востоке Чехии погибли пять человек, сообщает газета Lidove Noviny.
 
Все погибшие, по предварительной информации, были гражданами Польши.
 
10 человек были госпитализированы с ранениями разной степени тяжести, трое из них получили ожоги. Еще восемь считаются пропавшими без вести.
 
Взрыв произошел на глубине 800 м, из-за чего частично обрушились конструкции шахты.
Подземные работы были прекращены, всех людей эвакуировали. На месте работают спасатели.
 
Напомним, ранее в Кривом Роге на шахте погиб горняк. В октябре на шахте в Луганской области погиб горняк.

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Теги: Чехия, взрыв, гибель, шахтеры, шахта
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Источник: korrespondent.net

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