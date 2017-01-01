Экс-главу Nissan снова арестовали

Бывшего главу Nissan Карлоса Гона арестовали за то, что он не задекларировал часть вознаграждения.



Японская прокуратура повторно арестовала экс-главу Nissan Карлоса Гона, сообщает Японская прокуратура повторно арестовала экс-главу Nissan Карлоса Гона, сообщает Reuters

Гон арестован за нарушение доверия при отягчающих обстоятельствах, таким образом, он может остаться под стражей еще на 10 дней.

Напомним, Карлос Гон был взят под стражу 19 ноября из-за подозрений в занижении доходов. Он не включил в финансовые отчеты незадекларированные средства, которые должны были быть выплачены руководителю компании в качестве выходного пособия. 10 декабря он был повторно арестован по тому же обвинению.

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