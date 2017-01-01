Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Экс-главу Nissan снова арестовали

Комментариев: 0
Бывшего главу Nissan Карлоса Гона арестовали за то, что он не задекларировал часть вознаграждения.
Бывший глава Nissan снова арестован
Бывший глава Nissan снова арестован
this.kiji.is

Японская прокуратура повторно арестовала экс-главу Nissan Карлоса Гона, сообщает Reuters.
 
Гон арестован за нарушение доверия при отягчающих обстоятельствах, таким образом, он может остаться под стражей еще на 10 дней.
 
Ранее сообщалось, что суд Токио оставил в силе решение не продлевать арест Гона.
 
Напомним, Карлос Гон был взят под стражу 19 ноября из-за подозрений в занижении доходов. Он не включил в финансовые отчеты незадекларированные средства, которые должны были быть выплачены руководителю компании в качестве выходного пособия. 10 декабря он был повторно арестован по тому же обвинению.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Япония, арест, nissan, доходы
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь