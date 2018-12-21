В США более 500 священников обвинили в педофилии

Преступления датируются несколькими последними десятилетиями.

Церковь часто не расследовала жалобы на священников 7lostworlds.ru

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В США Генеральная прокуратура штата Иллинойс обнародовала доклад по итогам расследования сексуального насилия со стороны представителей духовенства. В документе содержатся данные о 500 священниках, обвиняемых в сексуальном насилии над детьми.

Об этом сообщает AP, передает 112 Украина.

“Епархии Иллинойса обнародовали имена только 185 священников, которых, по мнению церкви, обоснованно обвинили в сексуальном насилии над детьми. Но прокуратура выяснила, что церковь получила жалобы еще на более чем 500 священнослужителей, но умолчала об этом“, - говорится в сообщении.

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Также предварительный отчет показал, что 6 церковных епархий церкви не провели расследование обвинений - в некоторых случаях совершенно не разобрались в инцидентах и не уведомили государство.

Преступления датируются десятилетиями и включают в себя некоторых священников, которые сейчас умерли.

Как сообщалось 29 ноября, иеромонаха РПЦ осудили за педофилию - ему инкриминируют порядка 87 преступлений.