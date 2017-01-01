В Германии суд ограничил продажу iPhone

Иск на Apple подала компания Qualcomm.

Суд в Германии запретил компании Apple продавать некоторые модели iPhone из-за патентных нарушений.

Об этом сообщает Reuters, передает 112 Украина.

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В сообщении отмечается, что Apple нарушила патентные права на аппаратное обеспечение, разработанное компанией Qualcomm. В связи с этим на территории Германии была запрещена продажа некоторых моделей iPhone, содержащих ставшие предметом спора детали.

Стоит отметить, что постановление суда не является окончательным - Apple может подать апелляцию в вышестоящий суд.

Qualcomm специализируется на разработке и исследовании средств беспроводной связи, а также производстве процессоров. Штаб-квартира компании находится в Сан-Диего (США).

Как сообщалось 11 декабря, в Китае запретили продажи iPhone также по иску компании Qualcomm. Спор касается двух патентов Qualcomm по редактированию фото и управлению приложениями с помощью сенсорного экрана.