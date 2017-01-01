США выведут из Афганистана семь тысяч военных

Речь идет примерно о половине американского воинского контингента в Афганистане. На вывод может потребоваться несколько месяцев.



Президент США Дональд Трамп отдал приказ Пентагону подготовить план вывода около 7 тысяч военных из Афганистана, сообщает телеканал CNN.



Речь идет примерно о половине американского воинского контингента в стране. На вывод может потребоваться несколько месяцев.



США с 2001 года проводят в Афганистане операцию против талибов – самую длительную военную кампанию в своей истории.



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