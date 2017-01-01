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США выведут из Афганистана семь тысяч военных

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Речь идет примерно о половине американского воинского контингента в Афганистане. На вывод может потребоваться несколько месяцев.
США выведут 7000 военнослужащих из Афганистана
США выведут 7000 военнослужащих из Афганистана
Getty Images

Президент США Дональд Трамп отдал приказ Пентагону подготовить план вывода около 7 тысяч военных из Афганистана, сообщает телеканал CNN.
 
Речь идет примерно о половине американского воинского контингента в стране. На вывод может потребоваться несколько месяцев.
 
США с 2001 года проводят в Афганистане операцию против талибов – самую длительную военную кампанию в своей истории.
 

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Теги: Афганистан, США, Трамп, война в афганистане
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Источник: korrespondent.net

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