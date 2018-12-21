В России истребитель МиГ-29 потерял топливные баки

ЧП с военным самолетом засняли на видео.

​В России произошло ЧП с военным самолетом Скриншот из видео

20 декабря в курортном городе Ейск (РФ) истребитель МиГ-29 во время взлета случайно отстрелил подвесные топливные баки, которые упали на территории бывшего молокозавода.

Об этом сообщает информационное агентство Meduza со ссылкой на очевидца происшествия Юрия Волощука.

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Мужчина услышал звук взлетающего самолета, а потом сверху упали два бака, и появился запах керосина. Топливо разлилось, но возгорания не произошло. Никто не пострадал.

В пресс-службе Южного военного округа (РФ) подтвердили факт инцидента, сказав, что он произошел при взлете военного самолета с аэродрома Центра боевого применения и переучивания летного состава морской авиации ВМФ в 10:30 утра. Начато расследование.

Как сообщалось 12 декабря, в России испытывают новые истребители.