В США самолет упал на футбольное поле, есть жертвы

Одним из погибших оказался Вен Чен – первый гражданин Китая, совершивший кругосветное путешествие на одномоторном самолете.

Легкомоторный самолет Cessna 560 разбился в США – он упал на футбольное поле в парке Атланты, штат Джорджия. На его борту находились четыре человека. Все они погибли, сообщает The Atlanta Journal-Constitution в пятницу, 21 декабря.

Самолет летел из Атланты в Мемфис. Его обломки разбросало в радиусе 90 м. Опознать воздушное судно удалось лишь благодаря уцелевшему хвосту самолета.

Отмечается, что одним из погибших оказался Вен Чен – первый гражданин Китая, совершивший кругосветное путешествие на одномоторном самолете. Он проделал этот путь за 69 дней. Кроме того, Чен – основатель и гендиректор компании Sunshine Enterprise, Inc., которая специализируется на продаже китайского строительного и промышленного оборудования.

Другие жертвы крушения пока не опознаны, но вероятно, они были сотрудниками Sunshine Enterprise, Inc.

Обстоятельства аварии уточняются.

Ранее сообщалось, что на юге американского штата Индиана разбился частный самолет, погибли три человека.

Также сообщалось, что в США два подростка угнали небольшой самолет в городе Дженсен на востоке штата Юта.

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