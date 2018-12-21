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В Польше 11-летняя украинка родила ребенка

Комментариев: 5
Больница не разглашает информации о состоянии здоровья роженицы и ее ребенка.
Мать на время своей поездки в Польшу оставила дочь на попечении 63-летнего сожителя
Мать на время своей поездки в Польшу оставила дочь на попечении 63-летнего сожителя
depositphotos.com

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В городе Гданьск в Польше 11-летняя девочка из Украины родила ребенка. Врачи, выявив факт беременности ребенка, сразу сообщили об этом в полицию и прокуратуру. 

Об этом передает Zaxid.net со ссылкой на газету Wiesci z Kociewia.

История началась с того, что к врачам в городке Скаршев Поморского воеводства обратилась мама юной роженицы, потому что та жаловалась на плохое самочувствие. После ряда обследований оказалось, что ребенок беременный. 

Беременную немедленно госпитализировали в больницу в Гданьске, где она и родила ребенка. 

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Как сообщил прокурор окружной прокуратуры в Гданьске Мариуш Душинский, мать и ее дочь переехали в Польшу в сентябре. По предварительной информации, мать на время своей поездки в Польшу оставила дочь на попечении 63-летнего сожителя. Пока неизвестно из какой области Украины они приехали в Польшу. Мать девочки не подозревала, что ее дочь беременна.

Сейчас по делу ведется следствие, которое должно выяснить на территории какой страны произошло преступление. От этого зависит, кто будет расследовать дело - правоохранительные органы Польши или Украины.

Как сообщалось 27 июля, в Польше украинка родила на работе и пыталась убить ребенка.

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Теги: беременная, Польша, девочка, педофилия
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Комментариев (6)
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Василище    21.12.2018, 10:56
Оценка:  +1
Василище
Мама врёт.Для ребёнка в 11 лет беременный живот выглядит не природно огромным.И девочка ей не говорила о толчках в животе?)))Девочку на усыновление,маму за сводничество и оставление в опасности-надолго в тюрьму.
fkrfyfan    21.12.2018, 10:24
Оценка:  +2
fkrfyfan
Галицайка стопудово.
shurag    21.12.2018, 11:09
Оценка:  0
shurag
или мацкалька
Глод    21.12.2018, 10:17
Оценка:  0
Глод
Ребенок в Польше родился - наверно, маме и бабушке проще будет на ПМЖ там остаться.
Goga19041984    21.12.2018, 10:09
Оценка:  0
Goga19041984
це перемога.
RomaCrimea    21.12.2018, 09:34
Оценка:  +1
RomaCrimea
Такая маленькая, а уже 6лядовать поехала.
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