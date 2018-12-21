В Польше 11-летняя украинка родила ребенка

Больница не разглашает информации о состоянии здоровья роженицы и ее ребенка.

Мать на время своей поездки в Польшу оставила дочь на попечении 63-летнего сожителя depositphotos.com

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В городе Гданьск в Польше 11-летняя девочка из Украины родила ребенка. Врачи, выявив факт беременности ребенка, сразу сообщили об этом в полицию и прокуратуру.

Об этом передает Zaxid.net со ссылкой на газету Wiesci z Kociewia.

История началась с того, что к врачам в городке Скаршев Поморского воеводства обратилась мама юной роженицы, потому что та жаловалась на плохое самочувствие. После ряда обследований оказалось, что ребенок беременный.

Беременную немедленно госпитализировали в больницу в Гданьске, где она и родила ребенка.

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Как сообщил прокурор окружной прокуратуры в Гданьске Мариуш Душинский, мать и ее дочь переехали в Польшу в сентябре. По предварительной информации, мать на время своей поездки в Польшу оставила дочь на попечении 63-летнего сожителя. Пока неизвестно из какой области Украины они приехали в Польшу. Мать девочки не подозревала, что ее дочь беременна.

Сейчас по делу ведется следствие, которое должно выяснить на территории какой страны произошло преступление. От этого зависит, кто будет расследовать дело - правоохранительные органы Польши или Украины.

Как сообщалось 27 июля, в Польше украинка родила на работе и пыталась убить ребенка.