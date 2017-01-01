Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Увеличилось число погибших от взрыва на шахте в Чехии

Комментариев: 0
Среди погибших - 13 горняков. Еще три человека находятся в больнице, один из них в критическом состоянии.
От взрыва погибли 13 человек
От взрыва погибли 13 человек
irozhlas.cz

Количество погибших от взрыва на шахте возле Карвины (Чехия) увеличилось до 13 человек. Об этом в пятницу, 21 декабря, сообщает местное издание Irozhlas.

Отмечается, что на данный момент известно о гибели не менее 13 человек. Также сообщается, что погибли два чеха, остальные погибшие - граждане Польши. Кроме того, по словам представителей угольной компании OKD, в больнице находятся три горняка, один из них в критическом состоянии.

Пресс-секретарь OKD Иво Челеховски отметил, что после завершения спасательных работ будет создана специальная комиссия для расследования причин взрыва.

В связи с трагедией в Чехию вылетел премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. Польские СМИ уточняют, что среди погибших находились сотрудники угольной компании Alpex.

Ранее сообщалось о гибели пяти человек на чешской шахте. В результате взрыва метана, который произошел на глубине 800 м, частично обрушились конструкции шахты. На месте ведутся спасательные работы, разбираются завалы породы, под которыми могут находиться пострадавшие.

Напомним, ранее в Кривом Роге на шахте погиб горняк

 

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: смерть, Чехия, взрыв, шахтеры, шахта, погибшие
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь